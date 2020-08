Reboisement : 10.500 rôniers plantés dans la réserve naturelle communautaire de Popenguine

''Abattre un arbre, c'est abattre un homme''. Conscients de l'utilité de l'arbre dans la vie, les populations des huit villages qui partagent la réserve naturelle communautaire de Popenguine se sont mobilisés pour régénérer la réserve dont la superficie est de 1.009 ha. Ainsi 10.500 noix de rôniers ont été plantés.







D'après Cheikh Diagne, coordonnateur du projet de reboisement, ''tout le monde sait l'utilité de l'arbre sur l'environnement. La forêt se dégrade de plus en plus à cause de la main de l'homme. La montagne était verdoyante, touffue et pleine d'arbre. Maintenant, la montagne se désertifie car l'homme fait des coupures abusives de bois. Cela peut être dangereux pour nos vies''.





Il ajoute : ''l'arbre est le partenaire de l'homme. Il renvoie l'oxygène dont l'homme a besoin pour vivre, en retour il reçoit le carbone que renvoie l'homme. Donc, vous voyez la complicité entre l'abrbre et l'homme''.