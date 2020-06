Rebondissements dans l'affaire des partouzes de lycéens à Dakar

Nouvelles révélations dans l’affaire des orgies sexuelles impliquant des lycéens. Selon E. M. D., 19 ANS, élève en série S2, deux jeunes frères âgés de 12 ans ont participé aux partouzes qui ont eu pour cadre dans des résidences meublées aux Maristes et à Keur Gorgui.







L'Observateur dévoile le procès-verbal de son audition. «Je me suis retiré dans ma chambre avec ma copine. Quelques instants après, B. L. est venu me voir, disant que Nd. B. refuse d’entretenir des rapports sexuels avec lui. Je lui ai suggéré de lui proposer dans l’espoir d’arriver à ses fins. Il est retourné dans sa chambre, et cette fois-ci, ils ont duré là-bas, ce qui a attiré ma curiosité, car on voulait savoir ce que mon ami et la fille faisaient. Je suis entré subitement dans la pièce avec Th. L. et S. S. et on a trouvé la fille toute nue sur le lit alors que B. L. se rhabillait. Aussitôt, j’ai filmé la scène. Th. L. et S. S. se sont jetés sur la fille. À ce moment, je filmais la scène (…) J’ai envoyé la vidéo à Th. L. qui l’a transféré à S. S. Nd.»





Voilà l’histoire de la première vidéo Lomotif, en plein mois de ramadan, qui a eu pour cadre la Cité Keur Gorgui.