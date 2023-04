Recensement général de la population : L’ANSD alerte la présence d’usurpateurs

Jour J-28, à compter de ce dimanche 16 avril, avant le début du recensement général de la Population et de l'Habitat (RGPH5). Cette opération organisée par l’Agence nationale de la statistique et de la Démographie (ANSD) se tient du 15 mai au 14 juin.



Mais il semblerait que des individus aient décidé de prendre de l’avance. Dans un communiqué publié ce samedi, l’ANSD indique que des personnes “malintentionnées” se faisant passer pour des agents de leur structure font du porte-à-porte pour “faire des prises de contact”.



Rappelant la date du déroulement de cette campagne, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie informe qu'il n’y "a aucune prise de contact avec les ménages avant cette date”.



Elle précise que les agents recenseurs envoyés par l’ANSD seront vêtus de gilets bleu marine, d’un badge et d’une tablette avec le logo de l’agence. La vigilance est donc de mise.