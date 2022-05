Redressement fiscal : les comptes de Nestlé bloqués

Nestlé Suisse fait l’objet d’un redressement fiscal. Le fisc sénégalais reproche plusieurs irrégularités au géant de l’agro-alimentaire. Il lui a adressé un Avis à tiers détenteurs (ATD) avant de faire saisir ses comptes.



Selon Libération, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, Nestlé conteste cette décision qui remonte au 23 mars dernier. Et pour obtenir gain de cause, la multinationale a saisi le juge des référés. Mais, elle a été déboutée.



Le journal renseigne que dans sa décision, rendue le 27 mai, le juge a rejeté tous les moyens de contestation et fixé le montant à recouvrer à 1 milliard 993 millions 344 mille 770 francs CFA.