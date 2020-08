Reforestation : L'appel de Mamadou Ndione (Cosec) aux citoyens et jeunes de Diass

Dg Cosec à Diass pour le journée de l'Arbre

Pour le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec), il est important que la politique du PSE vert soit une préoccupation pour chaque citoyen.





Mamadou Ndione s'exprimait en marge d'une visite de constatation du DG sur l'état des lieux de la politique de relance agricole post Covid-19, qu'il avait lancée pour les jeunes de Diass.





''Au niveau de Diass nous avons encore des forêts classées, une vocation agricole. Donc cette journée de l'arbre pour nous marque une étape importante pour une prise en compte collective de l'importance de l'arbre dans l'écosystème global. Nous respirons de l'oxygène et nous expirons de l'azote. Les arbres ont besoin d'azote et nous avons besoin de l'oxygène que ces arbres ressortent. C'est un échange mutuellement avantageux entre l'homme et l'arbre'', a expliqué Mamadou Ndione.





Il a par ailleurs exhorté les populations à s'inscrire en droite ligne avec la politique de reforestation du Sénégal qui "a une grande importance pour le Président Macky Sall".