Régime de responsabilité des comptables publics : Les inspecteurs du Trésor posent le débat

Une administration moderne apte à répondre favorablement aux attentes du citoyen. Voilà à quoi la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) est attendu.





D'ailleurs, Amadou Sow, conseiller technique du ministre de l'économie, des finances et du plan, a rappelé aux inspecteurs du trésor les instructions du Président Macky Sall, à l’endroit de l’administration. Qui est notamment, "d'accélérer les ruptures fondamentales et urgentes en vue de la mise en place d’un service public rénové, une administration moderne et un État performant dans la prise en charge efficace des attentes des citoyens".





Depuis, l’Amicale des Inspecteurs du Trésor du Sénégal (Aits), structure associative "regroupant l’ensemble des plus hauts fonctionnaires de cette administration à toujours était au premier rang des organisations capables d’encourager et au-delà de booster l’élan énergique enclenché dans cet optique", a confié Mr Sow.





Ainsi, l'amicale tient des journées scientifiques à Saly pour réfléchir sur : "quel régime de responsabilité des comptables publics dans un contexte de réformes budgétaires et comptable ?".





"Cette obligation, elle, requiert prudence et veille. Ne dit-on pas que le Comptable public doit veiller aux deniers confiés en bon père de famille, c’est à dire, diligent, prudent et avisé. Or, aujourd’hui l’Administration se résume en un mot "Accélération", a assuré le conseiller technique du ministre.





Selon, le président de l'Aits, Mamadou Diop ce régime de responsabilité des comptables publics date de très longtemps et il a besoin de réforme.





"L'Ueoma dans le cadre de l'harmonisation des politiques publics enjoint les états à mettre en œuvre ce cadre. L'État du Sénégal est au point d'achèvement de l'internalisation de ces directives. Il faut adapter le régime de responsabilité avec la réalité des réformes budgétaire", a expliqué, Mamadou Diop.