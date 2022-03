Réglementation des structures de prise en charge de la petite enfance : Un projet de loi soumis au Président de la République

L’Agence nationale de la petite enfance et la Case des tout-petits

L’Agence nationale de la petite enfance et la Case des tout-petits (Anpectp) a stabilisé un document juridique fixant les conditions d’ouverture et les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge de la petite enfance. Le projet de loi, qui sera soumis au Président de la République, vise une meilleure prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans. La Directrice générale de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a présidé hier, la rencontre de partage du projet de loi en présence de tous les acteurs de ce sous-secteur.





Selon le Quotidien, le Développement intégré de la petite enfance (Dipe) demeure une priorité du gouvernement du Sénégal comme indiqué dans l’axe 2 du plan Sénégal émergent. Cependant, avec la prolifération des structures privées de prise en charge des enfants de 0 à 3ans, il est noté un certain nombre d’insuffisances, notamment la multiplicité des initiatives, souvent non adéquates aux besoins de développement de l’enfant, le non-respect des normes et standards minimaux et le manque de compétences professionnelles chez les encadreurs.





Face à cette situation, l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a initié un avant-projet de décret fixant les conditions d’ouverture et les règles d’organisation et de fonctionnement des structures de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans, pour réglementer le sous-secteur de la petite enfance, afin d’assurer à cette couche très vulnérable, une prise en charge de qualité, conformément au cadre des soins attentifs.





A ce stade du processus, la Directrice générale, Maï­mouna Cissokho Khouma souligne: « il convient d’approfondir la démarche inclusive adoptée depuis le début en partageant l’avant-projet avec l’ensemble des parties prenantes. Outre cette politique de réglementation, l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits accorde une importance particulière à la prise en charge des enfants âgés de 0 à 3 ans, avec un focus sur les 1000 premiers jours. Plusieurs initiatives ont été prises, notamment la mise en œuvre du projet parrainage des bébés, l’élaboration d’un programme d’éducation parentale, l’élaboration d’outils de gestion des structures de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans, l’aménagement des espaces d’éveil et de stimulation précoces dans les Structures de développement intégré de la petite enfance (Sdipe), l’élaboration d’un cadre de référence pour la prise en charge des 0-3 ans, l’élaboration d’un document sur les repères de développement de l’enfant de 0 à 59 mois, l’élaboration d’un guide d’éveil et de stimulation précoces ».