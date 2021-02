Relance de la filière coton : La production passe de 15 000 à 20 000 tonnes

Après plusieurs années de chute vertigineuse de la production de coton, la relance de la filière commence à porter ses fruits.En effet, la production est passée de 15 000 tonnes en 2019 à 20 000 tonnes en 2020, s’est réjoui le ministre de l’Agriculture, ce week-end, en déplacement dans les zones de culture de l’’’or blanc’’, à Vélingara. Une hausse qui intervient dans un contexte très difficile marqué par la pandémie de Covid-19.Cependant, malgré la diminution des surfaces emblavées, les producteurs ont pu augmenter le rendement à l’hectare - qui est estimé à 3,5 tonnes - et booster la production nationale.«C’est un progrès important de la filière coton qui témoigne que sa relance, souhaitée par le chef de l’Etat, est en marche. Nous allons l’intensifier avec la Direction générale de la Sodefitex et avec tous les producteurs. Il faut féliciter les producteurs. Nous devons créer des champions, c’est-à-dire faire en sorte que 90 % des producteurs fassent des rendements de 3,5 t à l’hectare. Nous allons tout faire pour que la production de coton ne baisse plus jamais», promet Moussa Baldé, rapporte «Le Quotidien».