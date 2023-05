Relation amoureuse avec son élève, un surveillant condamné

Mariè et père de trois enfants, C.A. Diallo, surveillant d’école, a comparu hier pour avoir enfreint le réglement intérieur de son établissement en entretenant une relation amoureuse avec une élève âgée de 16 ans.





Poursuivi pour corruption de mineure et mise en danger de la vie d’autrui, il a été relaxé pour le premier délit et condamné à six mois assorti du sursis pour le second. Selon L’As, qui donne l’information, il lui est formellement interdit de se rapprocher de la mineure pendant 18 mois.





Il a été aussi renvoyé par l’école où a-t-il confié, il était chargé de veiller sur les élèves malades. A la barre du tribunal, il a expliqué qu’il “ne savait pas que l’élève, en classe de Première, était mineure.”





Mais, il a reconnu la relation. “Elle piquait souvent des crises en perdant connaissance. Je lui faisais des incantations, lui remettais des médicaments”, a-t-il expliqué, précisant que l’élève en question suivait un traitement du diabète.





Diallo ajoute : “Elle se confiait à moi et me parlait de ses problèmes. Je la conseillais. Je lui ai même demandé d’aller parler à ses parents de notre relation parce que je voulais l’épouser.”