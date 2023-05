Remous à l’Union des chambres de commerce : Les élus consulaires de Kaolack unis derrière Serigne Mboup

Les élus consulaires de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack ont marqué leur soutien au président de l’institution consulaire à travers une déclaration en marge du vote de budget de l’instance. Réunis en assemblée générale, les élus de la région disent s’ériger en « rempart infranchissable « de Serigne Mboup en butte à une fronde au sein de l’union des chambres de commerce du Sénégal.



Dans la guerre qui déchire l’Union des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (UNCCIAS) le président de l’organisation faîtière Serigne Mboup peut compter sur sa base de Kaolack. Réunis en assemblée générale, ce samedi, pour voter le budget prévisionnel 2023, les élus consulaires de Kaolack se sont fendus d’une déclaration pour soutenir son action à la tête de la structure nationale. “Il ( Serigne Mboup) a été porté en 2016 à la tête de l’union en reconnaissance du travail remarquable mené au sein de la CCIAk où en moins d’une décennie, il a réussi à la porter au firmament des chambres consulaires sous régionales voire régionales”, souligne ladite déclaration lue par le Vice président de l’institution, Djibril Diop.



“Serigne Mboup est victime de surenchère et de manœuvre menées par des flibustiers qui veulent fouler au pied la loi et les règlements encadrant l’institution et le fonctionnement de l’UNCCIAS pour accéder vaille que vaille à sa tête”, a poursuivi le Vice président de la CCIAK.



Une déclaration conclue par une sévère mise en garde contre les contempteurs de celui qui est par ailleurs Maire de Kaolack. “Nous allons nous ériger en rempart infranchissable du président Serigne Mboup qui a tout notre soutien dans sa volonté de lutter contre des retraités avachis arc boutés à des prébendes et avantages indus”, menacent-ils , avant de réclamer des élections consulaires dans les meilleurs délais pour assurer le renouvellement des instances et l’avènement d’une nouvelle jeunesse au sein de l’Union et des chambres régionales .



Pour rappel le budget de la CCIAK, arrêté à plus 952 millions F CFA, a été voté à l’unanimité par les élus présents à l'assemblée générale