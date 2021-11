Rencontre avec les Imams et Oulémas : Doudou Ka réitère son appel à la paix

Plus de 1000 imams regroupés au sein de la fondation des oulémas et imams de Niaguis et Niassia ont accueilli le Coordonnateur de la campagne de la coalition, Benno Bokk Yaakar à Ziguinchor, Doudou Ka.





Le responsable de l’Alliance pour la République a saisi l’occasion pour réitérer son appel à la paix.





Doudou Ka a également exhorté les religieux à prier pour la paix gage de stabilité de la région.







La rencontre a vu la présence de la secrétaire d'Etat Victorine Ndeye, candidate à la mairie de Niaguis.





Elle a eu lieu au Daara de Fanda. Le choix du site n’est pas fortuit. Ce lieu d’apprentissage du coran qui compte 95 pensionnaires aujourd'hui a été porté sur les fonts baptismaux par feu C. Dieng.





Après son rappel à Dieu, le Daara a eu beaucoup de mal à se maintenir. Aujourd'hui, c'est une grosse épine qui est tiré du pied des pensionnaires car Mr Doudou ka a décidé de prendre en main le destin de ce Daara.