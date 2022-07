Réponse de Boubacar Seye à Emmanuel Macron : " Arrêtez ce cirque !"

Les réactions n'ont pas tardé après les propos d'Emmanuel Macron tenus à Yaoundé sur l'Afrique et la guerre en Ukraine. Chercheur en migrations internationales, Boubacar Sèye, président de l'organisation Horizon sans frontières (HSF) recadre le président français qui a parlé d' "hypocrisie" à ce sujet. Voici sa réaction dont copie est parvenue à Seneweb.





Arrivé ce lundi à Yaoundé, première étape d’une tournée qui va le mener aussi au Bénin et en Guinée Bissau, le président Macron, lors d’une conférence de presse conjointe avec le président Paul Biya, a insulté tout le continent africain qu’il taxe d’hypocrite dans son discours d’économie de justification de la guerre en Ukraine.





Suprématie sur le continent !





Cette visite de Macron, dans un contexte marqué la crise énergétique post-guerre en Ukraine et les tensions géopolitiques, est pour nous l’occasion d’exprimer une préoccupation fondamentale, née de la politique Européocentriste voire " Francocentriste " de l’ancienne métropole coloniale, la France qui cherche encore par tous les moyens à avoir une certaine suprématie sur le continent.





Il faudra aussi souligner que cette visite, de Macron en perte de vitesse, s’inscrit aussi dans un contexte où l’influence de la France de cesse de s’effriter dans tout le continent africain . Les Africains font plus appel à la Russie qu’à la France surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.





Depuis le Brexit, la France tente de contrôler toutes les richesses du continent dans sa démarche expansionniste. Elle cherche à dévier toute l’aide européenne voire internationale vers ses intérêts géopolitiques en Afrique. La lutte contre le terrorisme, l’aide au développement, sont un instrument de politique internationale comme ce fut le cas du plan Marchal dans la lutte contre le communisme.





En réalité au lieu de cibler la croissance économique domestique, elle cherche à créer une richesse en dehors de ses frontières avec comme cible les ressources naturelles du continent africain.

Telle est la nouvelle forme de domination exercée sous le couvert de la mondialisation par les pays du Nord dont la France vers les pays du Sud.





Halte à l’Eurocentrisme !





Nous devons travailler à une nouvelle prise de conscience pour une remise en cause de cette idéologie dénoncée depuis les années 1950 et qui voudrait faire de l’Europe ou de l’Occident la norme de jugement de l’histoire universelle.





Pour ce faire, tous les intellectuels sont interpellés pour une riposte à la dimension de l’affront que ne cessent de faire subir les Occidentaux depuis l’esclavage, la traite des nègres ou plus récemment la colonisation.

Pour comprendre le poids de la menace de la sécurité et de la paix dans le monde, il suffit d’observer les relations entre les Etats et les conséquences qui en découlent tant au niveau interne (entre les populations) qu’au niveau externe (entre les États ou Nations). On s’aperçoit ainsi que les conflits non réglés, la pauvreté, les injustices sont sources de tensions et de menace de la paix et de la sécurité.





Arrêtez ce cirque, Monsieur Macron !





Alors à Monsieur Macron et à vous autres qui incarnez ce semblant désir de paix et sécurité en Afrique, nous vous demandons tout simplement d’arrêter ce cirque.