Report de la reprise des cours : Le mouvement And Suxali Sénégal Akk Habib Niang approuve la décision de Macky Sall

Suite au report sine die de la réouverture partielle des classes, le mouvement And Suxali Sénégal Akk Habib Niang, qui avait décidé de donner 6000 masques et du matériel scolaire pour accompagner les écoles de la zone Nord de Thiès, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus mais surtout de protéger les élèves et le corps enseignant, donne sa position.







Malgré le préjudice subi, le mouvement And Suxali Sénégal Akk Habib Niang, dont le crédo aux allures de cri de ralliement est «Ensemble nous vaincrons ce virus», s'accorde avec cette décision des plus hautes autorités du pays qui va dans le sens de protéger les enfants mais aussi les enseignants.





Pour rappel, c’est à la suite de cas positifs détectés chez des professeurs à Ziguinchor, que le ministère de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, a décidé, sur ordre du Président de la République, Macky Sall, de la suspension de la réouverture des classes à une date ultérieure.