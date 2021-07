Reportage-Tabaski : Le service de l’Elevage de Louga relève un excédent de 64.000 moutons cette année

Reportage au service d'élevage de Louga

A un peu moins d’une semaine de la célébration de la fête de la tabaski, le chef du service départemental de l’élevage de Louga Amadou Dia rassure les Sénégalais. Il pense qu’il est très prématuré de parler de pénurie de moutons pour cette année. A la date d’aujourd’hui, le département de Louga a recensé comme entrées 94.339 moutons contre 29.759 l’année dernière soit un excédent de 64.640 moutons.





Le chef du service de l’élevage de Louga d’informer que 11.192 moutons sont sortis du territoire départemental pour être acheminés vers Dakar, Thiés et le reste du pays. "Les moutons sont très accessibles dans les différents points de vente installés dans le département et leurs prix varient entre 40.000 frs et 300.000 frs", a déclaré M. Dia .Une visite des foirails effectuée hier matin par l’adjoint au gouverneur de Louga chargé des affaires de développement, Modou Thiam, en compagnie de madame le préfet Mariama Traoré, du médecin-chef du district sanitaire Kalidou Ba, des services de l’élevage, de l’hygiène, de la police et de la mairie, a permis de déceler quelques couacs liés à l’éclairage et à l’aménagement des sites.