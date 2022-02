Réserve naturelle communautaire de Palmarin : Le conservateur favorable à un nouveau statut juridique

Changement de statut à la réserve Naturelle de Palmarin

Le conservateur, Le lieutenant-colonel, Abdoulaye Touré a appelé les autorités étatiques compétentes à changer le statut juridique de la réserve naturelle communautaire de Palmarin, dans la région de Fatick dont il est le conservateur. Il plaide pour faire de cette réserve une aire marine protégée (AMP).





"Ce changement de statut juridique de la réserve communautaire de Palmarin doit se faire avec un décret présidentiel qui va faire de cette réserve une Aire marine protégée’’, a-il expliqué dans les colonnes de Aps.





Ce mercredi, il a fait face avec des journalistes lors de la célébration à Palmarin (Fatick) de la Journée mondiale des zones humides sur le thème : "Agir pour les zones humides, c’est agir pour l’humanité et la nature’’, souligne la même source.





La réserve naturelle communautaire de Palmarin a été créée à partir d’une ’’délibération’’ à l’époque du Conseil rural de Palmarin en 2001, a-t-il fait savoir.

’’Cette délibération, déplore t-il ne donne pas un statut juridique à la réserve d’où, pour lui, la nécessité de régler rapidement ce vide juridique pour lutter contre les agressions multiples’’.





’’Ces agressions multiples se résument principalement à un empiétement, un accaparement du foncier de cette réserve à des usages d’habitats’’, a expliqué son conservateur.

Avant d’ajouter : ‘’Tout le monde veut disposer d’une maison pieds dans l’eau dans cette zone humide. Il y a aussi le fait que la population de Palmarin, en l’espace de quelques années, a connu une augmentation’’.





"Donc, avec ce décret on n’aura plus cette pression foncière car on aura désormais une aire marine protégée (AMP), avec une assise sur le plan juridique’’, a-t-il encore souligné.





D’après ses propos, on assiste à une régression de la superficie (104 Km2) de la réserve de Palmarin, sans compter d’autres menaces comme la coupe de bois de la mangrove et l’extraction du sable marin.