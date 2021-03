Résilience économique des groupes vulnérables : Un programme de 393 millions F Cfa financé par l’Ue

Au Sénégal, les groupes les plus vulnérables rencontrent, au quotidien, d’énormes problèmes. Une situation exacerbée par la crise de la pandémie de Covid-19 qui secoue le monde.Pour venir en aide à cette frange de la population, le Samu social Sénégal et l’Empire des enfants, soutenus par l’Union européenne (Ue) ont lancé un programme, ce lundi, à Dakar. Il est dénommé «Renforcer le système de protection socio-sanitaire et la résilience économique des groupes vulnérables dans le contexte de Covid-19 au Sénégal : améliorer les services, les compétences et l’assistance pour les enfants et jeunes adultes des rues et les personnes vivant avec un handicap».Ce programme de résilience économique des groupes vulnérables est financé par l’Ue, à hauteur de 600 000 euros (393 millions F Cfa environ) sur 30 mois.Selon l’ambassadrice de l’Ue au Sénégal, Irène Mingasson, le projet cible «1 000 personnes vulnérables, en particulier celles en situation de rue et/ou en situation de handicap, avec un focus sur les femmes cheffes de ménage pour qui faire face à cette crise est un combat de tous les instants».