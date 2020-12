Respect des mesures barrières : Les annonces du gouverneur de Dakar

Les autorités étatiques n'entendent visiblement pas négocier le respect des mesures barrières pour faire face à la montée du Covid-19. Dans un communiqué, le gouverneur de Dakar Al Hassane Sall rappelle que l'observance des règles édictées "reste une impérieuse nécessité".





"À cet effet, la police et la gendarmerie ont reçu instruction de veiller à l'application rigoureuse des décisions prises par les autorités, pour lutter contre la propagation de la pandémie".