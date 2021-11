Restitutions d'œuvres d'art : Le Sénégal installe une Commission spéciale

La Commission spéciale pour la restitution des biens culturels sénégalais détenus dans les musées occidentaux a été installée hier.



La cérémonie a commencé, d’après Le Soleil, par le démarrage d’un atelier national de 2 jours sur l’inventaire et la restitution des collections sénégalaises.



La commission doit aussi concevoir et se charger du suivi d’un programme d’expositions et de réinterprétation des biens restitués, en collaboration avec les communautés d’origine.



Et le Sénégal doit définitivement récupérer un sabre et son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall, grande figure militaire et religieuse ouest-africaine du XIXe siècle.



Des pièces considérées jusqu'ici inaliénables que détenait le Musée de l'Armée à Paris et en prêt de longue durée au Musée des Civilisations Noires de Dakar depuis fin 2019.