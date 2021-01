Retour au Sénégal : «Diary Sow est chez Serigne Mbaye Thiam… »

L’élève au Lycée Louis-le-Grand de Paris est bel et bien arrivée au Sénégal, hier mercredi 27 janvier. Cependant, selon des sources de Rfm, Diary Sow n’est pas rentrée directement chez elle au croisement Malicounda à Mbour. « Un peu déprimée », Diary Sow se trouve présentement chez son parrain, le ministre Serigne Mbaye Thiam à Dakar. La source de révéler aussi que la meilleur élève du Sénégal en 2018 et 2019 a « rendez-vous avec des médecins ».Portée disparue depuis le 4 janvier dernier en France, Diary Sow a été retrouvée saine et sauve à Bruxelles, le 23 janvier dernier.