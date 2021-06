Retrouvée morte à Tivaouane-Peulh : Ce que vous ignoriez (peut-être) sur Dieynaba Traoré

La femme retrouvée morte au milieu des filaos, dans la forêt de Tivaouane-Peulh, s’appelle Dieynaba Traoré, alias Téné.



Âgée de 25 ans, la défunte habitait les Parcelles Assainies précisément à l’unité 11. Elle est d’origine malienne, nous apprennent L’Observateur et Libération.



Divorcée et mère d’un enfant de quatre ans, elle détenait une cantine au marché Dior où elle vendait des produits de cosmétique.



Parallèlement à son commerce, Dieynaba Traoré, orpheline à deux ans, s'était lancée dans le cinéma amateur.



Elle intègre alors le groupe «Tewal Sa Gokh» et participe à un film où elle tenait le rôle principal : celui d'une femme larguée par son amant...