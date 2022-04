Risques d'inondations aux abords du marigot de Mbao : Omar Guèye rassure…

Le marigot de Mbao est plein à déborder et constitue une problématique pour les habitants qui craignent un Keur Massar bis si rien est fait pendant la saison des pluies : Qu’est-ce que le gouvernement compte faire ? À cette question, le ministre Oumar Guèye a répondu que : « Dans le cadre du projet de Keur Massar, des canalisations, des bassins de stockage et un traitement particulier pour le marigot de Mbao est aussi prévu ». Il s'agit, dit-il, d’un projet très structurant avec l'appui de la Banque mondiale et il y aura des méthodes qui seront utilisées pour réguler le passage de l’eau.





Ce travail est encore à la phase étude au niveau de l’Agence de développement municipal. « Nous sommes tous d’accord que ce qui a été fait l’année dernière a permis d’atténuer ce que nous avons vécu en 2020 pendant l’inondation de Keur Massar. C’était difficile et les populations se déplacent en pirogues ». Le ministre des collectivités territoriales ajoute que : « Le gouvernement fait d’énormes efforts, seulement avec le changement climatique et les phénomènes de la nature, il faut s’attendre à beaucoup de problèmes comme ça ». « A un certain niveau que nous ne souhaitons pas attendre, je ne parle pas d’inondations mais le matériel avec lequel on travaille va disparaître » dit-il.