Riz : Une rumeur de pénurie s'empare du marché

Le gouvernement a-t-il pillé ou réquisitionné tout ce que les bateaux et magasins comptent comme riz pour satisfaire son programme d'aide alimentaire ? En tout cas, selon Le Témoin, ce programme à l'échelle nationale nécessite plus de 100.000 tonnes de riz et autres denrées alimentaires pour secourir les Sénégalais en cette période de crise sanitaire. Certains commerçants véreux profitent de cette occasion pour augmenter le prix du riz. Et surtout le riz parfumé dont les prix du sac de 50 kg ont flambé. Ce sac dont, le prix tournait entre 21.500 et 22.500 francs, coûte aujourd'hui 24.000 voire 25.000 francs.





Pire, certains grossistes-spéculateurs ont caché leur stock pour mieux organiser ou provoquer une pénurie. Ce, à quelques jours du début de Ramadan où le riz parfumé et autres denrées alimentaires sont très prisés. Triste constat : les commerçants sénégalais n'ont pas cœur ! Pire, ils restent insensibles à la crise sociale qui frappe durement leurs compatriotes. Il est temps que le ministère du Commerce réagisse pour punir ces crimes tarifaires. Sinon, l'aide alimentaire du président Macky Sall censée soulager les Sénégalais, n'aura aucun sens.