Riziculture : Le Japon mise sur la filière pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au Sénégal

Arai Tatsua, Ambassadeur Japon au Senegal

Le Japon veut améliorer la sécurité alimentaire au Sénégal, à travers la riziculture, dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et le Japon, à travers le Projet d'amélioration de la productivité du riz dans les aménagements hydro-agricoles de la vallée du fleuve Sénégal (Papriz 2).





C’est son Excellence Arai Tatsuo, Ambassadeur du Japon au Sénégal, qui a fait l’annonce, ce jeudi, lors d’un atelier de restitution des résultats des travaux d’amélioration de la productivité du riz dans la vallée du fleuve Sénégal.





‘’Le Japon poursuivra ses efforts afin de contribuer à la promotion du secteur agricole, dans le but d’augmenter les revenus des producteurs. En conformité avec le programme de résilience alimentaire, la priorité sera donnée à la promotion de la riziculture qui joue un rôle important dans la sécurité alimentaire au Sénégal’’, affirme Arai Tatsuo.





Selon le diplomate japonais, leurs efforts seront plus consentis dans le secteur agricole pour de meilleurs rendements et le développement rural. ‘’Nous allons mettre l’accent sur les projets et programmes relatifs à l’amélioration de la productivité, à la commercialisation des produits agricoles et à la promotion du développement des communautés, en vue de soutenir le développement durable de l’économie rurale’’, promet l'ambassadeur du Japon au Sénégal.