Rufisque-Est : La mafia de l’état civil démantelée, des arrestations à la pelle, Interpol en renfort...

Un vaste réseau de trafic de faux documents administratifs sénégalais et de migrants a été démantelé à Rufisque.



Les mis en cause sont des agents de la mairie de Rufisque-Est. Le présumé cerveau, le chef du Bureau des registres, et ses agents complices confectionnaient de faux extraits de naissance au profit de personnes de nationalité étrangère.



À en croire L’Observateur qui donne l'information dans sa parution du jour, la mafia étendait ses tentacules jusqu’en Europe.



Outre le chef du Bureau des registres et ses agents, un Congolais et une Guinéenne ont été arrêtés.



Au total, huit personnes sont en détention depuis le 15 février dernier.



Pour se rendre en Europe, les candidats devaient d’abord passer par Dakar où le réseau leur confectionne de faux documents administratifs sénégalais à la mairie de Rufisque-Est.



Chaque extrait de naissance s’échangeait à 125 000 Fcfa.



Une fois à Dakar, les dossiers des migrants sont validés depuis Paris par Telly Diallo, qui empoche 7000 euros, soit 4 585 0000 Fcfa par candidat.



Quatorze extraits de naissance établis par les agents municipaux ont été saisis.



Les enquêteurs ont également découvert une dizaine de registres d’extraits de naissance parallèle, tenues depuis 2018 par S. Cissé, chef du Bureau des registres.



Interpol est mis dans le coup pour démanteler les ramifications en Europe.