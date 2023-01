Rufisque : le soudeur insulte les policiers et s’enfuit avec les menottes aux poignets

Baye Diattara est en prison pour avoir insulté les policiers au cours d’une discussion et déclaré qu’il n’avait «rien à f…» d’eux. Malheureusement pour ce soudeur métallique établi à Rufisque, les cibles de ses propos, qui patrouillaient à côté, ont tout entendu.



D’après Les Échos, qui relaye cette affaire dans son édition de ce vendredi, Baye Diattara a aggravé son cas en s’opposant farouchement à son arrestation. Le journal souligne que le mis en cause a reçu le soutien de certains de ses voisins de quartiers qu’il a appelés à la rescousse. Ces derniers ont fait passé un sale quart d’heure aux forces de l’ordre.



Pire, rapporte Les Échos, le soudeur s’est enfui avec les menottes que les policiers avaient réussi à lui passer. Il ne se présentera devant les enquêteurs qu’à la suite de l’intervention de son frère qui lui a demandé de se rendre.



Placé en garde à vue et déféré au parquet pour rébellion, outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, violences et voies de fait commis sur agents, Baye Diattara a été jugé hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Il a tenté de nié les faits à la barre, mais le juge l’a reconnu coupable et condamné à un mois de prison ferme.