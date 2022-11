Rufisque : un faux professeur de philosophie arrêté en plein cours

Cheikh Touré enseignait la philosophie au groupe scolaire privé Mame Seynou Sèye de Rufisque. Auparavant, il a officié au lycée de Taïf à Mbacké et au lycée de Bambey sérrère. Il avait par la suite fait partie du jury d’un centre d’examen à Dakar. Mais, d’après L’Observateur, qui relaie cette rocambolesque affaire dans son édition de ce mercredi, le concerné n’est pas un professeur de philosophie. Il trompait son monde depuis lors.



Le journal rapporte qu’un des correcteurs du jury du bac dont il était membre avait attiré l’attention du président du jury sur ses doutes sur la qualification de Cheikh Touré pour enseigner la philosophie. Son alerte restera vaine.



Le faux professeur de philo sera rattrapé par un audit du personnel enseignant du lycée de Bambey sérère où il avait servi avant de disparaître subitement sans laisser de traces. L’Observateur rapporte qu’il était de retour dans cet établissement au mois de mai dernier pour justifier sa longue absence auprès des auditeurs du ministère de l’Éducation. Le journal précise qu’il affirmait qu’il préparait sa thèse de doctorat.



Cet audit a révélé plus tard que Cheikh Touré avait usurpé la fonction de professeur de philosophie. Il a été interpellé samedi dernier en plein cours de philosophie au groupe scolaire Mame Seydou Sèye de Rufisque à la suite d’une plainte de l’Inspection d’académie de Diourbel.



Placé en garde à vue à la brigade mixte de la gendarmerie de Diourbel, le mis en cause sera présenté ce mercredi au procureur de Diourbel.