Saccage au lycée de Yoff : ce qui attend les parents des élèves fautifs

Les parents des élèves reconnus coupables d’avoir pris part à la mise en sac d’une classe du lycée Ousmane Sembène de Yoff, risquent de payer cher pour leurs enfants. Le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, ayant annoncé qu’ils seront chargés de réparer «les dégâts commis dans cette salle de classe».



Plusieurs médias ont repris ces propos du ministre, tenus hier, lundi, en marge de la fête de fin d’année du Lycée scientifique de Diourbel. «Il y a 2600 élèves au niveau de ce lycée et l’incident s’est déroulé dans une classe de quatrième composée de 17 élèves. Mais ces actes ne peuvent plus prospérer. Les élèves incriminés seront identifiés et recherchés par la gendarmerie.»



En plus, ajoute Mamadou Talla, «le Conseil de discipline (du lycée concerné) s’est réuni et les auteurs de ces actes seront sanctionnés à l’issue de cette rencontre».



Débutée hier, lundi, la réunion du Conseil se poursuit ce mardi. L'instance va statuer sur le cas des seize élèves identifiés comme les auteurs de la mise à sac.



Six des mis en cause sont en détention; l’un d’entre eux a été déféré au parquet tandis que les autres sont en garde à vue à la gendarmerie de la Foire.