Saccage de restaurants : Le Coud menace de saisir la justice

Coud menace de saisir la justice

Le saccage de restaurants au campus social et à l’ESP par un groupe d’étudiants semble avoir mis le coud en colère. Il n’écarte pas d’ailleurs de saisir la justice. Dans un communiqué, l’entité dirigée par Maguette Sène semble d’autant moins comprendre ces actes que ‘’le Coud n’est pas partie prenante des élections de renouvellement’’.





En plus d’être ‘’injuste, incompréhensible et inacceptable’’, ces actes relèvent, aux yeux des autorités du Coud, « à du sabotage au regard des nombreux efforts consentis pour améliorer les conditions et le cadre de vie des étudiants ». Le Coud entend ainsi faire des investigations et porter l’affaire devant la justice et le conseil de discipline de l’Ucad.