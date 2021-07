Saccage du Cem Hann : Le Conseil de discipline propose l’exclusion d’une quinzaine d’élèves, mais…

Sanction des eleves auteurs des saccages du Cem Hann

La vidéo du saccage du Cem Hann par des élèves de 6e et 5e a fait le tour de la voile, la semaine dernière. Le Conseil de discipline dudit Cem a proposé l’exclusion définitive des fautifs. Une décision que ne partage pas l’inspectrice d’Académie, Khadidiatou Diallo.





Cette dernière, qui s’est exprimée que les ondes de la Rfm, propose d’autres modes de sanction : «J’ai reçu le rapport du Conseil de discipline en début de semaine, qui propose l’exclusion définitive d’une liste d’élèves de 6e et de 5e, parce qu’on les a vus déchirer leurs cahiers et mettre l’établissement sens dessus dessous. Ils sont entre 15 et 20 élèves.»





«Je vais recevoir ces élèves-là, leurs parents et l’administration de l’établissement, avant de statuer», révèle-t-elle.