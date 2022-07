Saccage du lycée de Yoff : Les parents d’élèves dénoncent l’iniquité dans cette affaire

Les parents d'élèves en colère

Après le saccage du lycée de Yoff, les parents des 12 élèves envoyés en prison se sont constitués en un bloc pour tirer d’affaire leurs enfants.





A cet effet, ces derniers dénoncent le traitement inéquitable dans cette affaire. Selon le porte-parole Doudou Diouf Faye, au micro de nos confrères d’iRadio, le fils de Souleymane Mbaye, conseiller municipal de l’APR à Yoff, a été libéré au profit des autres. «Ce qui s’est passé aujourd’hui est déplorable parce qu’on a tous vu au tribunal que les gosses ont été déférés aujourd’hui a partir de midi. Nous étions au tribunal et nous attendons que l’on puisse trouver solution pour que les gosses rentrent chez eux», a-t-il indiqué.





Mais, «à notre grande surprise, puisque nous n’avons pas d’avocat, puisque nous n’avions pas d’interlocuteur à qui parler, nous nous sommes concertés pour trouver un avocat, mais il y a eu un monsieur qui s’appelle Souleymane Mbaye, conseiller municipal à la mairie de Yoff, qui nous avait dissuadés de prendre un avocat et en retour, il a pris un avocat pour son enfant. Il a été acquitté et les autres ont été mis sous mandat de dépôt», renseigne-t-il.





D’après ce parent, l’élève Ousmane Dièye et un autre, Samb, qui ont 18 ans ont été emmenés à Rebeuss. Six gosses au camp de Fort B et deux filles au Camp pénal. Donc nous, nous dénonçons cet acte ignoble. Pourquoi ? Si c’est un acte commis par un groupe de personnes, si les sanctions tombent, ça doit tomber sur toutes ces personnes-là. On ne doit pas dire que telle personne fait partie et une autre non, a-t-il fustigé.





Avant d’ajouter que le conseiller municipal leur a signifié que son fils est sorti sous prétexte qu’il est âgé de 13 ans. Ce à quoi, ils refusent de croire, car «comment un gosse âgé de 13 ans fait la classe de quatrième ? Je ne dis pas que ce n’est pas possible, mais dans un public, il faut être vraiment extraordinaire pour faire ça. Il a du sauter des classes. Donc, on l’a relaxé purement et il est sorti et les autres ont été mis sous mandat de dépôt. nous fustigeons cela. Il est conseiller municipal à la mairie de Yoff et il est membre du mouvement présidentiel. Lui même, il s’en est vanté vanté. Il a dit qu’étant membre de la mouvance présidentielle, il va essayer de régler tout le problème, alors qu’il ne réglait que celui de son fils, a-t-il fulminé.