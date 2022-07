Saccage lycée de Yoff : les noms des seize «fautifs» dévoilés

Ils sont identifiés comme les auteurs de la mise à sac d’une salle de classe du lycée Ousmane Sembène de Yoff. Le Conseil de discipline de l’établissement a proposé à l’inspection d’académie de Dakar leur exclusion définitive. La gendarmerie est à leurs trousses.



Ils sont au nombre de seize. Mais qui sont ces élèves ? L’un d’entre eux, O. Dièye, considéré comme le cerveau de la bande, a été arrêté et déféré au parquet. Cinq autres de ses camarades sont en garde à vue à la gendarmerie de la Foire.



Libération a dévoilé dans son édition de ce mercredi l’identité des seize mis en cause. Il s’agit de O. Dièye donc, O. Samb, E. Diop, M. Diouf, M. Fall, M. Sall, A. Sylla, M. Faye, O. MBaye, M. D. Kharma, A. Ndao, N. M. Ndiaye, L. Seck, S. M. Sèye, M. M. Sankharé et M. L. Diallo.



Certains de ces élèves auraient quitté Dakar pour échapper à la gendarmerie, qui est chargée de l'enquête.