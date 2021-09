Saint-Louis / Don de sang : La police donne une belle leçon de citoyenneté

La police de Saint-Louis organise un don de sang

Les forces de défenses et de sécurité et la population de Saint-Louis ont répondu massivement au don de sang organisé par la police, au commissariat central de Saint-Louis. Sous la direction du commissaire central Mamadou Tendeng, en présence du commissaire de l'île Mame Diarra Faye et du commissaire Albert Ndior, le service régional de sécurité publique a une fois encore administré une magnifique leçon de citoyenneté et de civisme par un don de sang pour aider les établissements de santé.





" Quand on protège des vies, on sauve également des vies "





Pour le commissaire Mamadou Tendeng, cet évènement permettra de venir en aide aux structures sanitaires de la ville. « Ce don de sang est extrêmement important, car nous le savons tous, nos structures sanitaires font souvent face à un manque de sang. Pour venir en aide aux patients et surtout alimenter correctement la banque de sang, le service régional de sécurité publique que j’ai l’honneur de diriger a décidé d’organiser cette journée et convier les autres forces de défense et de sécurité à venir prendre part et offrir un peu de leur sang. Dans ce même élan que les populations de Saint-Louis aussi se sont présentées ici à la police pour donner de leur sang afin d’alimenter correctement la banque de sang, les structures sanitaires de Saint-Louis. C’est une occasion pour moi de remercier toutes les bonnes volontés qui nous ont aidés » s’est félicité le commissaire Tendeng.

Revenant sur la décision de la Police d’organiser une telle activité, il a indiqué que cela aussi fait partie de la noble mission de leur corps d’assister la population. « Vous savez, quand on protège des vies, on sauve également des vies. Quand on protège nos concitoyens, c’est contre toutes formes de danger. Là aussi c’est une autre dimension de nos missions. Je pense qu’au-delà de tout, nous sommes des citoyens, nous vivons parmi nos concitoyens. Et s’il y a quelque chose que nous pouvons faire comme ce que nous avons fait ce matin, donner de notre sang pour aider, on n’hésitera pas pour le faire. C’est un événement que nous comptons pérenniser et allons, après évaluation voir la périodicité à laquelle nous pouvons, en accord avec les autorités sanitaires de la région, organiser régulièrement cet événement parce qu’il revêt une importance capitale ».