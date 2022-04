Saint-Louis : Le quartier Hydrobase et les cimetières de Tiaka Ndiaye menacés de disparition

Le cimetière de Guet-Ndar et le quartier Hydrobase de Saint-Louis sont menacés de disparition. Face à ces périls qui hantent leur sommeil, les populations de la Langue de Barbarie ont fait un plaidoyer pour le prolongement de la digue de protection jusqu’à Hydrobase, en prenant en compte les cimetières.



D’un coût de 10 milliards FCfa, la deuxième phase des travaux de la digue de protection a débuté depuis quelques mois. Ce tronçon part de Santhiaba jusqu’au Quai de pêche de Guet-Ndar. Ce qui est, d'après le quotidien L'AS, une bonne nouvelle pour ces populations.



Mais, les impacts de la digue sur le quartier Hydrobase et les cimetières de Tiaka Ndiaye seront catastrophiques. Car, en cas de raz-de-marée, l’eau bloquée par la digue sera propulsée vers le cimetière et le quartier Hydrobase restera sans protection. C’est dire que le problème est juste transféré.