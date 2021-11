Saint-Louis / Trafic de drogue : Arrêté en flagrant délit, Samba Ka essaie de corrompre les policiers

La patience est la clé de la réussite, a-t-on l’habitude de dire. En effet, c’est en faisant preuve de beaucoup de patience que la section de recherche du commissariat d'arrondissement de l'île dirigé par Mame Diarra Faye a abouti à l'arrestation de Samba Ka. Ce dernier est l’un des plus importants trafiquants de chanvre indien de la région de Saint-Louis. C’est ainsi que, à la suite d'informations anonymes, la police a enclenché la section de recherche afin de mettre un terme à son commerce illicite. Pour arrêter le trafiquant qui ravitaillait Saint-Louis et Ross Béthio, les éléments de la section de recherches du commissaire de l'Île ont mis en place un modus operandi classique mais très efficace. Pour choper le leader, les policiers se font passer pour des trafiquants et effectuent une commande de 24 kilogrammes de chanvre indien aux fins de l'interpeller. Une fois l'accord conclu, Samba Ka déclare qu'il ne pourra faire le déplacement pour la livraison. De ce fait, il leur a proposé de venir à Rao pour récupérer le produit. Ainsi, après avoir informé le procureur, un transport sur les lieux a été effectué. Samba Ka accompagné de son chauffeur présentent le produit aux éléments de la Section de recherches en civil. Il leur donne 7 paquets de 2 kilogrammes de chanvre indien soit un total de 14 kilogrammes. C'est sur ces entrefaites qu'ils ont été arrêtés et conduits au commissariat avec les 14 kilogrammes de chanvre.