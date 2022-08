Saint-Louis : Un vieux de 78 ans et son épouse jugés pour trafic de chanvre indien

Une triste affaire de trafic de stupéfiant a atterri au tribunal de grande instance de Saint-Louis. En effet, un vieux de 78 ans et son épouse A. Sy ont été attraits à la barre pour répondre du délit de trafic de chanvre Indien.





Les faits remontent à la nuit du 9 août dernier, les gendarmes de la brigade territoriale de Podor, en patrouille de sécurisation dans le secteur de Taredji, ont reçu un renseignement auprès d’une personne anonyme concernant les activités délictuelles d’un certain M.G Diallo et son épouse qui s’adonnent à un intense trafic de chanvre indien dans leur domicile. D'ailleurs ces derniers sont considérés comme les principaux fournisseurs des adeptes de l’herbe qui tue dans la zone. Ces informations en main, les gendarmes ont mis en place un dispositif de surveillance pour mettre fin aux agissements du couple délinquant. Ainsi, un agent en civil a été envoyé au dit domicile pour se ravitailler en chanvre indien. Une fois arrivé à l’intérieur de la maison, M.G Diallo a été trouvé assis sur une natte avec ses béquilles. Le père de famille qui se déplace difficilement, sollicite les services de son épouse pour qu’elle s’occupe du client. Sans soupçon, la dame se dirige vers l’enclos des chèvres pour sortir un kilogramme de chanvre indien. Aussitôt ravitaillé par la dame, les gendarmes, qui avaient pris soin de quadriller la zone, ont fait irruption dans la maison et ont arrêté le couple la main dans le sac. Une fouille effectuée dans la maison permettra également de découvrir 500 grammes de chanvre indien qui était cachés dans un débarras.