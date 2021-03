Saisie de 12 kg de drogue à Ziguinchor: Le film de l'évasion spectaculaire du dealer !

Une scène digne d’un film hollywoodien s'est passée à Zinguinchor dans la nuit du samedi au dimanche dernier vers 03 heures du matin. Selon des informations exclusives de Seneweb, un trafiquant à bord de sa moto avec 12 kg de chanvre indien a réussi à tromper la vigilance d'un check-point de la gendarmerie.En provenance de Bignona, le dealer a dribblé les pandores en faction sur la route pour traverser le Pont Emile Badiane. Arrivé dans la commune de Ziguinchor, l'homme a accéléré sa moto pour échapper au check-point de la police.Ainsi, les éléments du commissariat central de Ziguinchor se sont lancés à la poursuite du leader. Finalement la moto s'est renversée à cause de l'état de la route. Ainsi, le voyageur nocturne a laissé sa moto Jakarta et le sac contenant 12 kg de drogue pour prendre la poudre d'escampette.Le fugitif n'est pas encore identifié d'après nos sources proches du dossier. Mais la moto et la quantité de chanvre indien saisis sont placés sous scellés. L'enquête suit son cours !