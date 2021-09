Saisie de 142 Kg de chanvre indien à Petit-Mbao : 3 personnes arrêtées par la Police

Le grand Magal de Touba n’a pas totalement capté l’attention de la Police nationale. En effet, les policiers ont pu voir aussi ce qui se tramait ailleurs. La preuve, ce mardi 28 septembre, vers les coups de 06 heures du matin, les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité de la Sûreté urbaine ont interpellé à la plage de Petit-Mbao (une localité de la banlieue dakaroise), trois individus pour détention et trafic de chanvre indien.



D’après les informations exclusives de Seneweb, il s’agit de S. Traoré, I. Diallo et D. Diagne. Interpellé en premier à la Gueule-tapée, le nommé S. Traoré, cuisiné, est passé aux aveux en informant les enquêteurs qu’il devait recevoir une forte quantité de chanvre indien à la plage de Petit-Mbao. Sur ce, un transport a été effectué sur les lieux, en sa compagnie et sur ses indications.



D’après des confessions faites à Seneweb, au bout de quelques heures de planque, les nommés I. Diallo et D. Diagne se sont présentés sur les lieux avec des blocs de chanvre indien. Interpelés à leur tour, il a été trouvé par devers eux, 142 kilogrammes de chanvre indien.



Conduits dans les locaux du service, sis au commissariat central, ils sont placés en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien. D’où provient cette importante quantité de drogue ? Nos sources de préciser que les investigations se poursuivent pour élucider cette affaire et voir aussi s’il y a des ramifications.