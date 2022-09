Saisie de 23,5 kg de "Yamba": Un dealer en cavale laisse son épouse entre les mains de la police de Pikine

Suite à l'exploitation d'un renseignement, les éléments du commissariat de Pikine ont démantelé un vaste réseau de trafic de chanvre indien. Les hommes du commissaire Mame Arona Bâ ont interpellé deux membres de cette bande avec une quantité de 23,5 kg de drogue selon des sources de Seneweb. Détails d'une belle prise de la police de Pikine !





Unis pour le meilleur et pour le pire, Assane et son épouse seraient les principaux protagonistes d’une bande de trafiquants de drogue. Sauf que le mari a violé leur serment.





Et pour cause, les éléments du commissariat de Pikine ont réussi à démanteler cette mafia avec la saisie de 23,5 kg de drogue et l'arrestation de la dame M.Bop et son compère I.Bâ.





Assane, de son côté, s'est éclipsé dans la nature ainsi que son frère jumeau, Ousseynou, incriminé dans cette affaire. Le fugitif a laissé son épouse entre les mains des limiers de Pikine, depuis jeudi dernier, selon des sources de Seneweb.





Comment la police de Pikine a démantelé cette mafia





Tout est parti lorsque les éléments du commissaire Mame Arona Bâ ont reçu l'information relative à l'existence d'un réseau de quatre trafiquants de drogue entre Pikine et Yarakh.





Sans désemparer, ces limiers rompus à la tâche ont mené d'intenses investigations au cours desquelles ils ont appris qu' une chambre a été louée pour y stocker la drogue.





Quelques instants plus tard, l'informateur a confié discrètement au Commissaire Bâ qu'une quantité de 30 kg est en train d'être livrée au dans cette cette pièce.





Aussitôt, les éléments de la brigade de recherches ont débarqué à Pikine Texaco avant de saisir 23,5 kg de chanvre indien. Deux membres de cette bande, dont l'épouse de Assane, ont été arrêtés sur les lieux.





La police de Pikine a réussi cette belle prise jeudi dernier. Quant aux deux jumeaux en cavale, ils sont toujours introuvables.





Entendus respectivement, les deux présumés dealers arrêtés ont tenté de nier les faits sans convaincre les enquêteurs.