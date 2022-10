Saisie de 702,8 g de cocaïne: La police de Pikine coffre un baron nigérian

Un gros exploit qui porte la signature des éléments du commissariat de Pikine ! Les hommes du commissaire Mame Arona Bâ ont cerné un baron de nationalité Nigériane avant de procéder à la saisie de 702, 8 grammes de cocaïne selon les informations exclusives de Seneweb. Poursuivi pour trafic de drogue dure, Vincent Chidebelu a été présenté au procureur ce jeudi. Détails !





Un intense trafic de cocaïne, opéré entre Maristes et Dalifort, a été démantelé par la police de Pikine dans la nuit du 25 octobre vers 02h du matin. Au cours de l'exploitation d'un renseignement, les limiers ont aperçu un individu marchant sur la chaussée.





Mais au moment où le suspect était sur le point de livrer une commande de drogue à son client, les éléments de la brigade de recherches dudit service ont monté l'assaut. Et les deux mis en cause ont tenté de prendre la fuite.





Au cours de cette course-poursuite , les hommes du commissaire Mame Arona Bâ ont réussi à interpeller le ressortissant Nigérian qui avait dissimulé dans ses poches 5 cailloux de 2,8 grammes de cocaïne selon des sources de Seneweb. Quant au client du dealer, il s'est échappé dans la nature.





La perquisition, effectuée au domicile du trafiquant de nationalité nigériane, s'est révélée fructueuse. Et pour cause, les policiers de Pikine ont découvert dans la chambre de Vincent Chidebelu située aux Maristes , 700 grammes de cocaïne à la pesée composée de 17 boulettes, une balance électronique servant à peser la drogue, des mouchoirs et des sachets en plastique servant au conditionnement dudit produit selon des sources de Seneweb.





Mis devant le fait accompli, le dealer de confier qu'il a acheminé la drogue du Nigéria à Dakar par la voie terrestre pour l'écouler. Toutefois, il n'a pas voulu décliner l'identité de ses compères.