Saisie record de faux billets : Les aveux explosifs des 2 faussaires arrêtés par la police de la Médina, un Malien impliqué en cavale

Seneweb en sait davantage sur les derniers développements de l'affaire des faux billets et billets noirs saisis par les policiers du commissariat de la Médina ! En effet, les deux faussaires qui ont déjà fait des aveux détonants devant les enquêteurs, seront présentés au procureur ce lundi 27 décembre. Également, un ressortissant malien impliqué dans ce trafic s'est éclipsé dans la nuit. Révélations !



L'affaire de la grosse prise de faux billets et billets noirs opérée par les policiers du commissariat de la Médina n'a pas livré tous ses secrets. Les deux mis en mis en cause arrêtés par le commissaire Aly Sow et ses hommes passent aux aveux.



En effet, Ablaye Bâ à bord d'un véhicule 4×4 Hyundai Tucson avait eu la malchance de tomber dans les filets des limiers à hauteur du rond-point OIT. Arrêté et interrogé sous le régime de la garde à vue, l'homme domicilié à Liberté 6 dira qu'un certain Cheikh Kane lui avait confié les billets (plus de 1,5 milliard en billets noirs et 330 millions francs en faux billets saisis).



" Il m'avait appelé par téléphone pour me confier cette tâche moyennant une récompense variante entre 50.000 et 150 000 francs cfa. Cheikh Kane m'avait expliqué que ses amis viennent fréquemment à son domicile et il ne voulait pas que ces derniers soient au courant de son trafic" avoue Ablaye Bâ lors de son interrogatoire.



Ainsi, le 24 décembre vers 06 h du matin, le commissaire Aly Sow et ses éléments ont effectué une descente musclée à Cambérene avant de mettre la main sur le deuxième faussaire.



Une fouille minutieuse effectuée dans l'appartement d'un immeuble R+ 3 s'est soldée par la découverte d'une une valise grand format remplie de billets noirs, dissimulée sous son lit. Une dizaine de passeports ordinaires, des chèques en banque, divers autres documents administratifs, et deux véhicules de marques Chevrolet et Seat ont été également saisis par les policiers.



Conduit au commissariat et entendu par les enquêteurs, Cheikh Kane a avoué sans ambages son statut de faussaire. Il dit être au cœur de cette activité illicite depuis longtemps.



Dans ses aveux, le marchand âgé de 58 ans a pris le contre-pied d'Ablaye Bâ. Ce dernier, dit-il, est bel et bien impliqué dans ce trafic.



" J'avais remis des billets noirs à Ablaye Bâ qui était chargé de les transformer en billets de banque "a-t-il enfoncé.



Interrogé également sur la provenance desdits billets, le sieur Kane a cité un ressortissant malien établi aux Parcelles Assainies. Sans tarder, mission a été donnée aux flics d'interpeller le troisième mis au cause. Mais ce dernier a pris la fuite bien avant l'arrivée de la police.



Poursuivis pour détention de faux billets de banque, faux monnayage, tentative d’escroquerie et blanchiment de capitaux, les deux faussaires arrêtés seront présentés au procureur ce lundi sauf changement de dernière minute.