Salon international du tourisme FITUR-IFEMA Madrid : Les temps forts de l’inauguration du stand du Sénégal

La 43ème édition de la Foire Internationale du Tourisme-FITUR qui se tient du 18 au 22 janvier a ouvert ses portes.





Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang a inauguré le stand du Sénégal en présence des directeurs généraux de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), de la SAPCO, de l’AIBD et des représentants de l’ANACIM et AIR Sénégal SA.





Mame Mbaye Niang, accompagné de l’ambassadeur du Sénégal en Espagne, Mariame SY, a été reçu par le Roi d’Espagne au Fitur.





Il a ensuite rencontré tous les acteurs du secteur privé présents au stand du Sénégal et les autorités de l’UEMOA.





Cette édition du FITUR, la première ‘’sans masque’’ depuis l'apparition du Covid-19, est marquée par la participation groupée de l’UEMOA dans le même pavillon.





La destination Sénégal avec le plus grand stand, a accueilli, dès son ouverture, beaucoup de voyagistes qui s'intéressent généralement à la Culture sénégalaise, ses attraits touristiques et ses opportunités d’affaires.