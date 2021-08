Saltigué Koromack Faye : "Nous traversons un moment très critique"

Le décès de Maître Alioune Badara Cissé survenu, hier samedi, a également "attristé" le voyant sérère, Koromack Faye, qui dit perdre un fidèle ami et confident. Il recommande d'ailleurs aux Sénégalais de ne pas se défaire de certaines valeurs.





"Nous traversons un moment très critique de l'histoire. Il nous faut un retour impératif à Dieu, aux valeurs d'entraide, de solidarité. Nous devons bannir l'injustice, la malhonnêteté, le mensonge, la jalousie, la course démentielle à l'avoir et au pouvoir (...)", a suggéré Koromack Faye. Non sans faire des témoignages à l'endroit de l'ancien médiateur de la République.





"La disparition de Me Alioune Badara Cissé m'attriste, m'effare. Je viens de perdre un fidèle ami. ABC était un digne fils du Sénégal et fervent serviteur de notre République", s'est-il désolé.





Le voyant retient du défunt avocat le souvenir d'un homme courtois, toujours élégant dans ses paroles et dans ses actes.