[Humeur] Samba, loin d’être un « ka » isolé (Par Arame Ndiaye)

«Siw du jammi borom», dit un célèbre proverbe sénégalais. La célébrité a souvent des revers insoupçonnés. Samba Ka est bien placé pour le savoir. Les projecteurs n’ont pas tardé à s’éteindre sur le tik-tokeur. Tic ! Tac ! Sa notoriété n’aura duré que quelque temps comme les pendules d’une montre. L’initiateur de «rang-rang» avait réussi à se faire oublier par le public. L’homme, rendu célèbre par ses sorties cocasses et comiques, n’a visiblement plus le goût à faire rire.





Le vendredi 20 janvier 2023, le célèbre influenceur a (re) fait parler de lui et pas de la meilleure des façons. Il serait impliqué dans le triple cambriolage de boutiques situées au quartier «Abattoirs» à Linguère. Le jeune influenceur aurait dévalisé trois commerces dans la nuit du 14 au 15 janvier. Il s’agit d’une boutique, d’un magasin de transfert d’argent et de vente de portables et un autre de lait caillé. Selon les infos du journal «Le Soleil», le présumé cambrioleur aurait dérobé une somme de 75.000fcfa, un téléphone portable et deux sacs de riz en poudre. Interrogé sur ses mobiles, il a confié aux enquêteurs avoir agi de la sorte, à cause de la forte demande sociale, notamment de ses proches qui croient qu’il roule sur l’or, alors qu’il n’en est rien.





Le cas de ce polygame d’une vingtaine d’années est loin d’être un ‘ka’ isolé. Dans un monde où le paraître prime sur l’être, il faut sauver les apparences à tout prix. Sa courte notoriété ne lui aura apporté que tracas et embarras. Hélas ! Samba Ka n’a été qu’une victime de cette éphémère célébrité et pour sauver les apparences jusqu’au bout, il a dû faire l’impensable. Les médias ont ce pouvoir de fabriquer des stars qui ont parfois du mal à rebondir lorsque leur bonne étoile les abandonne en cours de route.





Sauver les apparences à tout prix ! Malheureusement ce sont ces médias qui ont été les premiers à partager sa déchéance. Samba Ka n’est que la partie visible de l’iceberg. Combien de stars révélées par un single, une série ou encore un livre ont eu du mal à rebondir. Abdou Thioubalo qui a fait forte impression avec sa « solution » a eu du mal à trouver LA solution miracle pour activer le mode diesel de sa carrière. Et j’en passe !