Sandiara / Accès à l’eau potable : L'eau coule désormais à Fayelar 1

Malgré les importants progrès notés au Sénégal, l'accès à l'eau reste hors d’atteinte dans certaines bourgades. Malgré qu'il soit un droit vital pour chaque être humain, l'eau était pourtant une denrée rare à Fayelar 1. Durant des décennies, le village de Fayelar 1, dans la commune de Sandiara, était resté sans la présence du liquide précieux.Le maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop, est convaincu que "L' eau et l'électricité, c'est des droits humains; on ne devrait pas, en 2021, inaugurer des bornes fontaines dans les communes du Sénégal. Notre objectif c'est régler l'accès à l'eau et à l'électricité. C'est facile pour nous autres des grandes villes de penser que tout le monde a de l'eau. L'accès universel à l'eau est un des objectifs du millénaire".4ème gros villages après Sandiara, Louly Mbafaye avec environ 2000 âmes, Fayelar 1 a vécu ce lundi matin un "jour historique". Car les robinets y coulent à flots. Dieynaba Sarr, explique : "Nous lavons notre linge, nous buvons de l'eau à volonté. Auparavant on gardait notre linge durant des semaines pour pouvoir le laver. Nous nous rendions à des kilomètres pour trouver de l'eau".Le chef de village, Mbaye Sarr corrobore ses dires : "L' eau n'avait jamais coulé à Fayelar 1. Nos braves dames sont aux anges, aujourd'hui. Elles dorment désormais du sommeil du juste grâce à la magnanimité de notre maire Serigne Gueye Diop, qui par la grâce de Dieu a pu nous faciliter l'accès à ce liquide précieux".Dorénavant, les femmes de Fayelar 1 n'iront plus chercher de l'eau à des kilomètres grâce au projet course contre la soif."Nous avons ouvert un certain nombre de robinets aujourd'hui à Fayelar 1. En 2014, il y avait juste deux à trois villages qui avaient l'électricité et l'eau. Aujourd'hui 25 villages sur 32 ont des robinets. Dans quelques mois, d'autres villages seront alimentés en eau'', confie le maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop.Il ajoute : "C'est la phase1 du projet Course contre la soif que j'ai démarré en 2014 en offrant 35 millions à la mairie de Sandiara. On a fait 5 kilomètres ce qui a permis à 300 familles d'avoir de l'eau à Sandiara. Le projet a continué avec nos partenaires (...) de Clermont Ferrand".25 villages alimentés".Dans le but de réduire la fracture sociale afin de soulager les peines des femmes dans les villages, des moulins leur seront octroyés. Aussi des stations d'essence y seront implantées afin de créer de l'économie et de l'emploi pour les jeunes.