Scandale à Dakarnave : Graves révélations sur les 24 appartements loués aux Portugais

Depuis 1999, la SIRN a mis à la disposition des cadres de la société portugaise Lisenave International vingt-quatre (24) appartements situés en Centre-ville.Libération, qui a ébruité le scandale, renseigne que ladite société paie un total mensuel de 2.340.000 Fcfa par mois soit 97.000 Fcfa par appartement.Les appartements comptent entre 3 et 4 chambres. Or, dans cette zone, le prix locatif mensuel d’un appartement tourne autour de 600 000 Fcfa, l’unité.À signaler que l’État, Dakarnave et la société portugaise Lisenave International Sa ont signé un contrat de concession de 25 ans pour l’exploitation et la gérance des infrastructures de réparation navale.Un contrat plus que léonin dont Macky Sall a demandé la révision sans délai, car il est plus que défavorable à l’État du Sénégal.