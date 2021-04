Scène insolite : Du chanvre indien volé à la Brigade de gendarmerie de...

Plus téméraire que P. S., tu meurs. Son ami et bras droit, B. D., a été arrêté en possession de 500 grammes de chanvre indien lors d’une patrouille de la gendarmerie de Keur Massar.Son arrestation se répand alors comme une traînée de poudre. Pour le tirer d’affaire, P. S. débarque à la Brigade.Arrivé à la gendarmerie, il aperçoit son ami gardé en vue dans la chambre de la sureté.Selon L'Observateur, il découvre une saisie de 500 grammes de chanvre indien sur la table sur le bureau d’un enquêteur.Il s’approche nonchalamment de la fenêtre, introduit sa main et s’empare du sachet contenant la substance prohibée.Malheureusement, il a été démasqué par les autres détenus placés en garde à vue.Ces derniers hurlent de toutes leurs forces pour attirer la vigilance des pandores.Arrêté, il reconnaît sans embages les faits et avoue qu’il voulait simplement sauver son ami.