Scènes de violences à l'Ucad après l'élection des représentants de la Fac de droit

Violences à l'Ucad

La tension est très vive en ce moment à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar où les forces de l'ordre se positionnent à l'entrée pour tenter de faire revenir le calme au sein du campus. Selon nos informations, cette situation de tension fait suite à l'élection des représentants de la Fac de droit, laquelle s’est soldée par une victoire de la liste COCC (90%) contre la liste Renaissance (0%), accusée de falsification de votes sur la plateforme et sanctionnée selon les textes.





La source de Seneweb de préciser: « Ils (Renaissance ; ndlr) étaient en poste depuis 4 ans et s’avouaient invincibles. Suite à leur défaite, ils ont attaqué et saccagé les restaurants Argentin, Claudel, Self et Central. Même les lampadaires n’ont pas été épargnés. Ils ont délogé l’administration et bloqué la circulation à l’intérieur de l’université ».





On peut toutefois constater que cette situation a impacté la circulation sur la corniche ouest de Dakar, où des embouteillages et déviations ont été notés.