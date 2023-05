Sécurisation à Dakar: 139 individus interpellés par la police en une nuit

La police nationale est à pied d’œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ainsi une opération de sécurisation sectorielle dite mutualisation des forces, a été effectuée dans le département de Dakar par les Commissariats de cette localité sous le contrôle de la Direction de la Sécurité Publique.



Ce large ratissage supervisé par le Commissaire Ndao, chef de service du commissariat de Grand-Dakar, a été déroulé dans la nuit du jeudi au vendredi dernier de 21h à 05h.



Cette mission de sécurisation a permis de mettre la main sur 139 individus, selon des sources de Seneweb, dont 83 pour vérification d'identité, 33 pour ivresse publique manifeste, 02 pour détention et usage de chanvre indien, 06 pour vol, 01 pour abus de confiance, 03 pour Nécessité d'enquête, 02 pour non inscription sur le fichier sanitaire et social, 02 pour viol, détournement de mineure, collecte et menace de diffusion de données à caractère privé, 01 pour conduite sans permis, 06 pour détention et usage de produits cellulosiques.