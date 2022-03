Sécurisation à Dakar: La police interpelle 329 individus dont 08 prostituées

En croisade contre la délinquance et le banditisme, la police est à pied d'œuvre pour assainir la capitale sénégalaise. C'est dans cette perspective que le commissariat central de Dakar et ses secondaires ont déroulé, dans la nuit du jeudi au vendredi, une opération de sécurisation de grande envergure au niveau de leur secteur de compétence. Selon des sources de Seneweb, ces policiers engagés lors de cette descente, ont interpellé 329 individus pour diverses infractions,mis en fourrière 94 véhicules, immobilisé 59 motos et 11 charrettes. Détails !







Sur instruction de l'Autorité, la police a sorti la grosse artillerie, pour "nettoyer" Dakar. Ainsi, les policiers du commissariat central et ses secondaires ont maillé, dans la nuit du jeudi au vendredi, la capitale sénégalaise à l'occasion de cette opération coup de poing qui a permis d'intensifier la traque contre les délinquants, entre autres malfaiteurs.





Selon des sources de Seneweb, la descente policière dans les coins et recoins de Dakar, s'est soldée par l’interpellation 329 individus dont 217 pour Vérification d'identité ( Vi), 58 pour Ivresse Publique et Manifeste (Ipm), 12 pour vol, 08 prostituées clandestines pour Non Inscription au Fichier Sanitaire, 05 pour Jeux de hasard, 03 pour conduite en état d'ébriété, 03 pour usage de produit cellulosique, entre autres.





Au cours de cette opération déroulé sans incident, les limiers de Dakar ont mis en fourrière 94 véhicules, immobilisé 59 motos et 11 charrettes pour diverses infractions routières d'après des sources de Seneweb.