Sécurisation à Grand-Dakar: La police interpelle 17 individus, près de 1 kg de drogue saisi

Dans le cadre de leur mission régalienne, les éléments du commissariat de Grand-Dakar ont mené une opération sectorielle de sécurisation. Le commissaire Kimintang Ndao et ses hommes ont effectué une descente inopinée dans les coins et recoins de cette localité, hier nuit de 20h à 23 heures.



Ce large ratissage a permis aux limiers engagés d'interpeller 17 personnes pour diverses infractions et de saisir près d'un kilo de drogue selon des sources de Seneweb.



En effet, un dealer a eu la malchance de croiser sur son chemin, une patrouille pédestre au quartier Taïba. M.Diagne a été trahi par l'odeur de chanvre indien qui se dégageait de ses mains.



La perquisition effectuée dans le domicile de l'homme âgé de 51 ans, s'est soldée par la découverte de 750g d'herbe.



Soumis à un interrogatoire , M.Diagne a reconnu sans ambages la paternité de la drogue saisie. Le menuisier ébéniste de profession a été placé en garde à vue pour trafic de chanvre indien.